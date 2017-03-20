شاهد: رد فعل طريف للاعبة تنس عند تتويجها

أصيبت لاعبة التنس الروسية إيلينا فيسنينا بالهلع لحظة تتويجها بمنافسات فردي السيدات لبطولة إنديان ويلز للأساتذة بعدما انطلقت الزينات محدثة صوت انفجار.

وفازت فيسنينا بلقب البطولة بعد تغلبها على مواطنتها سفيتلانا كوزنيتسوفا 6-7 و7-5 و6-4 في نهائي روسي خالص للبطولة منذ نهائي 2006.

واستغرقت فيسنينا المصنفة الرابعة عشرة للبطولة أكثر من ثلاث ساعات للفوز على مواطنتها كوزنيتسوفا المصنفة الثامنة للبطولة ليكون الفوز الثاني لها في ثلاث مباريات جمعتها مع كوزنيتسوفا.

وهذا هو اللقب الأول لفيسنينا في 2017 كما أنه اللقب الأول لها في تاريخ مشاركتها بإنديان ويلز فيما خسرت كوزنيتسوفا النهائي للمرة الثالثة حيث سبق لها السقوط في نسختين سابقتين وصلت فيهما أيضا للمباراة النهائية.

وهذه هي المرة الأولى في مسيرتها الرياضية التي تخوض فيها فيسنينا نهائي إحدى هذه البطولات الكبيرة.

وحصلت فيسنينا على ألف نقطة بعد فوزها لتتقدم من المركز الخامس عشر إلى الثالث عشر في التصنيف العالمي للمحترفات.