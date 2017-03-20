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شاهد: توتنهام يهزم ساوثامبتون بهدفين ويواصل مطاردة تشيلسي

19/3/2017

حقق توتنهام هوتسبير فوزا صعبًا بهدفين مقابل هدف على ساوثامبتون ( الأحد) مقلصًا الفارق مع تشيلسي المتصدر.

وأبقى توتنهام على حظوظه في منافسة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الفوز باللقب المحلي.

وسجل كريستيان اريكسن وديلي آلي في كل شوط ليزيدا من المسيرة التي لم يخسر فيها توتنهام على أرضه بانتزاعه الفوز العاشر له في الدوري على ملعب وايت هارت لين وهي أطول مسيرة انتصارات له منذ فوزه في 14 مباراة متتالية في عام 1987.

ويملك توتنهام 59 نقطة محققا أفضل مسيرة له عقب 28 مباراة في الدوري الممتاز منذ فوزه بثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 1960-1961.

وعلى الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه فإن أمال توتنهام في اللحاق بتشيلسي تبدو ضئيلة على الرغم من تفوقه بفارق سبع نقاط على مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس وتسع نقاط على غريمه اللندني أرسنال في الصراع على إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل.

وثارت التساؤلات حول كيفية تأقلم توتنهام مع غياب مهاجمه الأساسي المصاب هاري كين لكن الاجابة جاءت سريعة عقب 14 دقيقة بعد أن مرر موسى ديمبلي لاريكسن الذي سدد كرة قوية مرت من الحارس فريزر فورستر نحو الشباك.

وكان مانولو جابياديني مهاجم ساوثامبتون على بعض خطوات قليلة من تسجيل هدف التعادل إثر تسديدة هزت الشباك من الخارج لكن اللاعب الإيطالي خرج وهو يعرج بعدها بقليل بسبب إصابته في أعلى الفخذ.

وأثناء توغله في منطقة جزاء ساوثامبتون في الدقيقة 30 تعرض ديلي آلي للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل ستيفن ديفيز قائد الفريق المنافس.

ونهض ديلي آلي ليسدد ركلة الجزاء مانحا توتنهام التقدم 2-صفر.

لكن الأمور لم تسر كما يحلو لأصحاب الأرض ليقلص ساوثامبون الفارق بعد مرور ست دقائق على بداية الشوط الثاني بعد أن فشل توبي الدرفيريلد المدافع السابق لساوثامبتون في ابعاد تمريرة عرضية من ناثان ريدموند ليسدد جيمس وارد بروس في شباك الحارس هوغو لوريس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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