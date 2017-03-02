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شاهد: برشلونة يدك شباك خيخون بسداسية ويتصدر الليغا

1/3/2017

هز ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار الشباك ليقسو برشلونة حامل اللقب على سبورتنغ خيخون متذيل الترتيب 6-1الأربعاء ويتصدر مؤقتا الليغا

وسجل ميسي للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري ليضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة التاسعة حيث سدد بالرأس تمريرة خافيير ماسكيرانو من فوق الحارس ايفان كويار.

وحول راؤول رودريجيز مدافع خيخون بالخطأ في مرماه تسديدة لويس سواريز ليضاعف الغلة لبرشلونة بعدها بدقيقتين قبل أن يقلص كارلوس كاسترو النتيجة للفريق الزائر في الدقيقة 21 من مسافة قريبة.

واستعاد سواريز فارق الهدفين لبرشلونة في الدقيقة 28 واستبدل بين الشوطين ليحل باكو الكاسير بدلا منه ويحرز الهدف الرابع بعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بمساعدة من ميسي.

وأحرز نيمار الهدف الخامس في الدقيقة 66 من ركلة حرة وأكمل ايفان راكيتيتش السداسية بهدف من داخل المنطقة في الدقيقة 87.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 57 نقطة متفوقا بنقطتين على ريال مدريد الذي لعب مباراتين أقل وقد يستعيد القمة حال فوزه على ضيفه لاس بالماس في مواجهة مقامة حاليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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