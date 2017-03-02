شاهد:بايرن يتخطى شالكة بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا

هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك مرتين في الشوط الأول ليقود بايرن ميونيخ حامل اللقب للفوز 3-صفر على شالكه.

وبفوزه مساء الأربعاء بلغ البايرن الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا لكرة القدم.

وضع اللاعب البولندي الذي سجل ثلاثية في فوز ساحق 8-صفر على هامبورج الأسبوع الماضي بايرن في المقدمة بعد مرور ثلاث دقائق فقط مستفيدا من تمريرة من فرانك ريبري ليضعها ليفاندوفسكي من فوق الحارس.

وضاعف تياجو الكانتارا النتيجة بضربة رأس قبل أن يهز ليفاندوفسكي الشباك مجددا.

وتوغل ريبري الذي عاد إلى المباريات بعد غياب دام أربعة أسابيع من جهة اليسار ومرر الكرة إلى ليفاندوفسكي عند حدود منطقة الجزاء ليضعها المهاجم البولندي في الشباك في الدقيقة 29.

وتراجع أداء بايرن بشكل طفيف في الشوط الثاني لكن طرد هولجر بادشتوبر المعار من بايرن حتى نهاية الموسم لحصوله على إنذارين أنهى آمال شالكه في العودة.

وفي وقت سابق حجز بروسيا مونشنجلادباخ مكانه في الدور قبل النهائي بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء ليهزم هامبورج 2-1.

وتأجلت مباراة بروسيا دورتموند في دور الثمانية أمام شبورت فرونده لوته المنتمي للدرجة الثالثة أمس الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية وستقام في 14 مارس/ آذار.

وصعد إينتراخت فرانكفورت إلى الدور قبل النهائي لأول مرة خلال عشر سنوات عقب فوزه 1-صفر على أرمينيا بيليفيلد أمس الثلاثاء.