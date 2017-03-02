رئيس "فيفا" يعد أفريقيا بـ9 أو 10 مقاعد في مونديال 2026

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عزمه رفع مستوى مشاركة قارة أفريقيا في مونديال 2026 إلى 9 أو 10 منتخبات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في ختام زيارة له للبلاد استمرت عدة ساعات.

وتمثل أفريقيا في كأس العالم حاليا بخمسة منتخبات فقط.

وأوضح إنفانتينو: "نعطي الحق للجميع أن يحلموا، وأفضل وسيلة لجعل الناس يحلمون هى المشاركة فى حدث بهذا الحجم".

وتعهد رئيس فيفا ببذل كل الجهود من أجل التغلب في أسرع وقت على الأوضاع الصعبة التي قال إنه استلم فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة جميع الاتحادات المنضوية تحت لواء (فيفا) خاصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وبدأ رئيس "فيفا" مساء اليوم، زيارة عمل لنواكشوط، قام خلالها بتدشين منشآت رياضية، وعبّر عن إعجابه وتقديره بما قال إن موريتانيا حققته من إنجازات في مجال تطوير رياضة كرة القدم سواء على مستوى الممارسة أو التجهيزات أو الملاعب أو القاعات الرياضية.

وقال إنه "مرتاح جدًا لما حققته موريتانيا في مجال دعم وتطوير لعبة كرة القدم"، وأشاد بدور الاتحاد الموريتاني في تطوير اللعبة.