حكم مليونير يدير مباراة في الدوري السعودي

كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم السويدي يوناس إريكسون بقيادة مباراة الاتحاد والهلال مساء الأحد المقبل في الجولة 20 من الدوري.

ويلقب إريكسون بالحكم المليونير بعد بيعه حصته في أسهم احد الوكالات السويدية للإعلام الرياضي مقابل 7 مليون يورو.

ويعد الحكم السويدي من أنجح رجال الأعمال في السويد، إذ يجني أعلى دخل سنوي لحكام الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 80 ألف يورو.

وقاد الحكم البالغ من العمر 42 عامًا أكثر من 300 مباراة في الدوري السويدي وما يقارب 120 مواجهة دولية.

ومن أبرز المباريات التي تولى إريكسون إدارتها مواجهة الأرجنتين وسويسرا في دور الستة عشر لمونديال البرازيل 2014، ومباراة البرتغال وويلز في نصف نهائي يورو 2016.