إنريكي يرحل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، مساء الأربعاء، رحيله عن تدريب الفريق الكروي للنادي نهاية الموسم الحالي 2016-2017.

وفي مؤتمر صحفي، نقلته الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال إنريكي "أعلن أن هذا الموسم هو الأخير لي مع برشلونة، ولن أكون مديرًا فنيًا له في الموسم المقبل".

وأضاف "أعلم تمامًا أنني اتخذت القرار الأصعب في حياتي، وفكرت أكثر من مرة قبل اتخاذه، لكن جاء الوقت لكي أعلنه أمام الجميع".

من جانبه، قال غوسيب بارتيمو رئيس النادي في تصريح لموقع برشلونة "نحن نقبل قرار لويس انريكي، لقد كان مدربًا عظيمًا، الآن هو الوقت المناسب لإنهاء فترة ولايته بأفضل طريقة ممكنة".

وقال اللاعب الكرواتي ايفان راكيتش "لقد أخطرنا لويس إنريكي بقراره، ونحن نريد إنهاء الموسم بنجاح والتمتع بما تبقى لنا معه".

وينتهي عقد إنريكي مع نادي برشلونة في يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء إعلان إنريكي الرحيل عن الفريق الكتالوني عقب انتقادات تعرض لها مؤخرًا من قبل الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها من باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتولى إنريكي (46 عامًا) تدريب برشلونة بعد نهاية موسم 2013-2014، ليحقق مع الفريق الكتالوني العديد من الألقاب هي الدوري الإسباني (الليغا) وكأس ملك إسبانيا مرتين في كل منهما، وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة لكل منها.