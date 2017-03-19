شاهد: يونايتد يجتاز ميدلسبره بثلاثية ويتقدم للمركز الخامس

تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأحد)بفوزه 3-1 على مضيفه ميدلسبره المتعثر.

وقال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد إن فريقه "ربما يخسر" بسبب توالي المباريات وإرهاق اللاعبين.

ورغم غياب زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوغبا ووين روني وأندير هيريرا نفذ يونايتد الهجمات المرتدة بشكل رائع.

ووضع الدولي البلجيكي مروان فيلايني يونايتد في المقدمة بضربة رأس بعد مرور نحو نصف ساعة ليسجل هدفه الأول بالدوري هذا الموسم وأضاف جيسي لينجارد هدفا بعد ساعة من اللعب بتسديدة من 20 مترا.

وقلص المهاجم البديل رودي جيستيد النتيجة قبل 12 دقيقة من النهاية لكن فيكتور فالديس حارس ميدلسبره تعثر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليسمح لأنطونيو فالنسيا بإضافة الهدف الثالث ليونايتد.

وما زال ميدلسبره، أقل أندية الدوري تسجيلا للأهداف، بدون أي انتصار في الدوري خلال 2017.

وبدا التناقض واضحا قبل المباراة بين الفريقين في ظل أن يونايتد لم يخسر أي لقاء في الدوري منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأنقذ الحارس فالديس فرصتين بقدمه من ماركوس راشفورد وفالنسيا بينما أخفق في التعامل مع كرة عرضية من آشلي يانج وحولها فيلايني بنجاح إلى داخل المرمى.

وهذا أول هدف لفيلايني في الدوري منذ ديسمبر كانون الأول 2015.

وجاء الهدف الثاني من هجمة مرتدة تقليدية بعد الاستحواذ على الكرة إذ ركض لينجارد كثيرا قبل أن يسجل من خارج المنطقة.

وأظهر ميدلسبره نزعة هجومية كبيرة، وبشكل أكبر كثيرا من المباريات الماضية، وقلص الفارق عندما فشل كريس سمولينج في إبعاد كرة واستغل جيستيد ذلك وسجل من مدى قريب.

لكن انتهت آمال ميدلسبره في إدراك التعادل عندما أخفق فالديس في إبعاد كرة ونجح فالنسيا في التسجيل بسهولة.

وبات يونايتد على بعد ثلاث نقاط من ليفربول صاحب المركز الرابع بينما يحتل ميدلسبره، الذي سجل ثلاثة أهداف بالدوري هذا العام و20 هدفا طوال الموسم، المركز 19 وقبل الأخير.