شاهد: يوفنتوس يهزم سامبدوريا ويقترب من لقب الدوري الإيطالي

تغلب يوفنتوس بهدف نظيف على سامبدوريا بفضل هدف مبكر من خوان كوادرادو ليزيد الفارق مؤقتا على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واقترب يوفنتوس بهذا الفوز خطوة أخرى من اللقب السادس على التوالي فيما حافظ نابولي على آماله الضعيفة بالانتصار 3-2 في إمبولي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 73 نقطة قبل تسع جولات من النهاية عندما حول كوادرادو، الذي يخوض مباراته رقم 50 مع الفريق، تمريرة عرضية من كوادو أسامواه إلى داخل الشباك بضربة رأس في الدقيقة السابعة ليتقدم فريق المدرب ماسيميليانو اليجري مبكرا.

وحاول سامبدوريا إدراك التعادل في الشوط الثاني وكاد أن يتحقق له ما أراد لكن أسامواه حرم باتريك شنيك من هز الشباك في اللحظة الأخيرة بينما دافع يوفنتوس بقوة حتى النهاية لينتزع الفوز.