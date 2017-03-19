تأهل الأهلي المصري لمجموعات أبطال أفريقيا

تأهل فريق الأهلي المصري، الأحد، إلى دور الـ 16 (مرحلة المجموعات) من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعادل الأهلي سلبيًا مع مضيفه بيدفيست بطل جنوب إفريقيا في إياب دور الـ 32 للبطولة القارية.

وانتزع الأهلي بطاقة التأهل للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدف نظيف.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة دون ترجمتها إلى أهداف فعلية لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 ألقاب، بينما تمكن مواطنه الزمالك والكونغولي مازيمبي من الفوز باللقب 5 مرات لكل منهما، ويحمل لقب النسخة الماضية الجنوب إفريقي ماميلودي صن داونز.