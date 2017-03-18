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شاهد: تشلسي يتجاوز ستوك سيتي في اللحظات الأخيرة

18/3/2017

واصل تشلسي نتائجه الرائعة وابتعد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 13 نقطة بعدما سجل غاري كاهيل هدفا متأخرا.

حيث قاد كاهيل فريقه لفوز صعب 2-1 على ستوك سيتي السبت.

 وحتى في غياب إيدن هازارد بسبب الإصابة خرج فريق المدرب أنطونيو كونتي، الذي خسر مرة واحدة في 2017، منتصرا عندما هز كاهيل الشباك قبل ثلاث دقائق من النهاية ليعوض تسببه في ركلة جزاء في الشوط الأول.

 وبدا تشلسي في طريقه لفوز سهل عندما افتتح ويليان التسجيل في الدقيقة 13 من ركلة حرة رغم محاولة من لي غرانت حارس ستوك لإبعادها.

لكن ستوك أدرك التعادل من ركلة جزاء عبر جون والترز الذي تعرض للدفع من كاهيل قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وبعدما سجل كاهيل هدف الفوز لينتصر تشلسي للمرة 19 في آخر 22 مباراة في الدوري ساءت الأمور لستوك بعد طرد فيل باردسلي لحصوله على إنذارين بعد خطأ ضد سيسك فابريغاس.

المصدر : بي إن سبورتس + رويترز
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