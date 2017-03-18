شاهد: بروميتش يهزم أرسنال 3-1 ويعمق أزمة فينغر

سجل المدافع المتألق كريغ داوسون هدفين بضربتي رأس ليقود فريقه ويست بروميتش ألبيون إلى إطلاق رصاصة الرحمة على طموحات أرسنال في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

بفوز ثمين 3 / 1 على المدفعجية اليوم (السبت) في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

ودق بروميتش مسمارا جديدا في نعش الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لأرسنال والذي يتعرض منذ فترة طويلة لمطالبات ملحة من الجماهير ووسائل الإعلام بضرورة الرحيل عن قيادة الفريق.

وتجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة في المركز الخامس بعدما مني بالهزيمة الرابعة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة بينما رفع بروميتش رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن علما بأنه حقق اليوم انتصارا غاليا بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر ويست بروميتش ألبيون بالتسجيل عن طريق كريغ داوسون في الدقيقة 12 ورد التشيلي أليكسيس سانشيز بهدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 15 .

وفي الشوط الثاني ، سجل البديل هال روبسون كانو هدف التقدم لبروميتش في الدقيقة 55 بعد دقيقة واحدة من نزوله ثم أطلق داوسون رصاصة الرحمة على المدفعجية بتسجيل هدفه الثاني وهو الثالث للفريق في الدقيقة 75 .