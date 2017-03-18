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شاهد: الريال يهزم بيلباو ويتقدم بخمس نقاط على برشلونة

18/3/2017

تفوق ريال مدريد بخمس نقاط على أقرب منافسيه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت بعدما فاز بصعوبة 2-1 على أتليتيك بلباو.

وتقدم كريم بنزيمة بهدف لريال في الدقيقة 25 مستفيدا من تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو بعدما بدأت الهجمة بذكاء من كاسيميرو.

وعمل بلباو بجدية حتى يعود للمباراة وبعدما أنقذ الحارس كيلور نافاس فرصة خطيرة من إيناكي وليامز تمكن المخضرم أريتز أدوريز من إدراك التعادل بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 65.

 وأعاد كاسيميرو التقدم لريال مجددا بعد ثلاث دقائق بعدما تابع ضربة رأس من رونالدو بعد ركلة ركنية ومهدها اللاعب البرازيلي لنفسه وانتظر قليلا ثم سدد كرة أرضية من مدى قريب داخل المرمى.

 ويتصدر ريال الدوري برصيد 65 نقطة وبفارق خمس نقاط عن برشلونة الذي خاض 27 مباراة أيضا لكنه سيلعب مع بلنسية غدا الأحد.

وسيتبقى مباراة واحدة مؤجلة لريال مقارنة بحامل اللقب.

 وكان فريق المدرب زين الدين زيدان استعاد صدارة الدوري الأسبوع الماضي بعدما تفوق على ريال بيتيس واستغل التعثر المفاجئ لبرشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

المصدر : بي إن سبورتس + رويترز
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