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مواجهات نارية في دور الثمانية بدوري أبطال أوربا

مواجهات نارية في دور الثمانية لدوري أبطال أوربا
مواجهات نارية في دور الثمانية لدوري أبطال أوربا
17/3/2017

أوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم والتي سحبت (الجمعة) برشلونة بطل إسبانيا في مواجهة يوفنتوس الإيطالي.

وهو ما يعد تكرارا لنهائي البطولة في 2015 عندما توج الفريق الإسباني باللقب.

وسيواجه كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونخ الحالي فريقه السابق ريال مدريد حامل اللقب.

في حين سيلتقي ليستر سيتي بطل إنجلترا مع أتلتيكو مدريد الاسباني الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وأوقعت القرعة أيضا بروسيا دورتموند الألماني في مواجهة موناكو الفرنسي الذي أخرج مانشستر سيتي الانجليزي في دور 16.

وكان أنشيلوتي مدربا لريال مدريد عندما سحق بايرن ميونيخ 4-صفر في إياب الدور قبل النهائي لموسم 2013-2014 والتي كانت أكبر هزيمة للنادي البافاري على أرضه على المستوى الأوربي.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

أتلتيكو مدريد الاسباني أمام ليستر سيتي الإنجليزي.

بروسيا دورتموند الألماني أمام موناكو الفرنسي.

بايرن ميونخ الألماني أمام ريال مدريد الإسباني.

يوفنتوس الإيطالي أمام برشلونة الإسباني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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