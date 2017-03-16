مرشح مدغشقر يطيح بحياتو من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أطاح "أحمد أحمد" من مدغشقر بالكاميروني عيسى حياتو وانتزع منه رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الأفريقي في حسابه على تويتر إن أحمد نال 34 صوتا مقابل 20 صوتا فقط لحياتو الذي يشغل منصب الرئيس منذ 1988.

وأحمد البالغ عمره 57 عاما هو ثالث منافس فقط يواجه حياتو (70 عاما) منذ انتخابه رئيسا للاتحاد الافريقي.

ومُني المنافسان الآخران وهما الأنغولي أرماندو ماتشادو عام 2000 وإسماعيل بامجي من بوتسوانا في 2004 بهزيمتين ثقيلتين.

وأجريت الانتخابات اليوم الخميس على هامش اجتماع الجمعية العمومية المقام بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".

وسيتولى الرئيس الجديد مهام منصبه في الفترة من 2017 وحتى 2021.