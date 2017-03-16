شاهد: موناكو يتخطى مانشستر بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري الأبطال

بلغ موناكو الفرنسي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1 الأربعاء في إياب الدور الثاني على ملعب "لويس الثاني".

سجل كيليان مبابي (8) والبرازيلي فابينيو (29) وتييمويه باكايوكو (77) أهداف موناكو، والألماني ليروي سانيه (71) هدف سيتي.

وكان سيتي فاز ذهابا على أرضه 3-5 في مباراة تخلف خلالها مرتين وسجل فيها ثلاثة أهداف في الدقائق العشرين الأخيرة.

وتُقام قرعة الدور ربع النهائي الجمعة على أن تلعب مباريات الذهاب في الثاني والثالث من أيار/مايو والإياب في التاسع والعاشر منه.