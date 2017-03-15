كيف سقط برشلونة من السماء السابعة إلى الحضيض؟

أربع ليالي فقط فصلت بين الإنجاز الأسطوري لبرشلونة الإسباني بتخطي باريس سان جيرمان الفرنسي أوروبيا بفوز مذهل 6-1 مساء الأربعاء

ثم السقوط المخزي ليلة الأحد الماضي 2-1 خارج ملعبه أمام ديبورتيفو لا كورونيا أحد الفرق المهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية في الدوري الإسباني.

ترى ما هى الأسباب التى سارعت بالتدني الفظيع للبارشا فى تلك الفترة القصيرة؟ وما هى العناصر التى تغيرت بين ليلتي الأربعاء ونصرها الفريد وليلة الأحد وهزيمتها المريرة.

ببساطة سبعة عناصر تغيرت بين المباراتين

أولها : البرازيلي نيمار النجم الأول للبارشا ومباراة سان جيرمان وكان غيابه عن لقاء لا كورونيا وراء الهزيمة.

ثانيا : وجود حكم عادل نسبيا.. ففى مباراة سان جيرمان كان الحكم الألماني ايتيكين متحيزا لبرشلونة الإسباني وظالما لسان جيرمان الفرنسي بقسوة.

ثالثا : فراق الحظ لبرشلونة فى لا كورونيا بعدما ساعده فى لقاء سان جيرمان.

رابعا : نقص الحماسة عند ميسي وزملائه في مباراة لاكورونيا وتدني الحوافز لديهم وتضخم الثقة بأن فوزهم مضمون دون جهد أو معاناة.

خامس : حرص لاعبي ديبورتيفو لا كورونيا على إكمال هجماتهم حتى النهاية دون أي تراجع أو انكماش مثلما فعل لاعبو سان جيرمان.

سادسا : صلابة دفاع لا كورونيا بينما ساهمت أخطاء مدافعى سان جيرمان في نصف أهداف البارشا.

سابعا : نقص اللياقة البدنية عند عدد من لاعبي برشلونة.

نستخلص من المباراتين حقيقة هامة وهى أن أقوى فريق فى العالم يحتاج للحظ ليحقق الإنجازات الكبيرة.. وأنه قد يخرج عن مساره أمام الصغار إذا عانده الحظ والحظ لا يأتي دائما إلا لمن يستحقه.