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شاهد: يوفنتوس في المربع الذهبي بركلة جزاء على حساب بورتو

14/3/2017

عبر يوفنتوس لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل ديبالا هدفا من ركلة جزاء ليقوده للفوز بهدف على ضيفه بورتو.

وأكمل بورتو اللقاء بعشرة لاعبين في الشوط الثاني (الثلاثاء).

ولم يفرط متصدر دوري الدرجة الأولى الايطالي في تقدمه بهدفين في ذهاب دور 16 في البرتغال قبل ثلاثة أسابيع رغم انه ترك الاستحواذ لضيفه خلال فترات طويلة من الشوط الأول.

وتبددت آمال بورتو في الانتفاضة بعد طرد لاعبه ماكسيميليانو بيريرا عندما تصدى بيده لتسديدة جونزالو هيجوين على خط المرمى لتحتسب ضده ركلة جزاء نفذها ديبالا بنجاح قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

وأهدر فرانسيسكو سواريز أخطر فرص بورتو في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما سدد الكرة بعيدا عن مرمى الحارس جيانلويجي بوفون وهو قريب من المرمى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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