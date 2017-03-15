شاهد: ليستر يفوز بهدفين على إشبيلية ويتاهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

واصل ليستر سيتي مغامرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على إشبيلية .

سجل هدفي الفوز ويس مورجان ومارك أولبرايتون ليتقدم ليستر لدور الثمانية في البطولة.

وبعدما خسر 2-1 في مباراة الذهاب قدم ليستر، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يصارع لتجنب الهبوط هذا الموسم، أداء قويا ليهزم الفريق الإسباني الذي أهدر ركلة جزاء وعانى من نقص عددي بعد طرد لاعبه سمير نصري.

وكان بإمكان ستيفن نزونزي الدفع بالمواجهة نحو وقت إضافي بعد أن سدد من نقطة الجزاء لكن الحارس كاسبر شمايكل أنقذ ليستر بالتصدي للكرة.

وبهذا يفوز ليستر بالمباريات الثلاث التي خاضها منذ إقالة كلاوديو رانييري والذي خلفه كريج شكسبير.

وضغط إشبيلية، الذي لم تهتز شباكه خارج ملعبه في المسابقة هذا الموسم قبل هذه المباراة، في الدقائق الأخيرة ولكن ليستر صمد على ملعبه كينج باور ليعبر لدور الثمانية.