دورتموند يفقد خدمات غوتسه حتى نهاية الموسم بسبب المرض

أعلن بروسيا دورتموند المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الأربعاء أن ماريو غوتسه سيغيب حتى نهاية الموسم الجاري

بسبب خضوعه للعلاج من اضطراب في التمثيل الغذائي والذي يتسبب في مشكلات عضلية للاعب وسط منتخب ألمانيا.

واُستبعد غوتسه، الذي خاض 16 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، من مران دورتموند الشهر الماضي بعدما كشفت تحقيقات النادي حول تكرار إصابته بأنه يعاني من "اضطراب في التمثيل الغذائي".

وقال دورتموند بموقعه على الإنترنت "الهدف طويل المدى للاعب أن يكون لائقا وجاهزا للعب في بداية الموسم المقبل."

وأضاف "إذا استجاب بشكل إيجابي للعلاج سيكون بوسع غوتسه العودة للمران في بداية الصيف. لاعب الوسط في مرحلة التعافي ويخضع لبرنامج تدريبات منفرد."

ويحتل دورتموند، الذي بلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، المركز الثالث في الدوري الألماني بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر قبل عشر جولات على نهاية المسابقة.

ويستضيف دورتموند منافسه إنجولشتاد ثاني الترتيب في الدوري يوم الجمعة كما سيلعب مع بايرن في قبل نهائي كأس ألمانيا.