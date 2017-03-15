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دورتموند يفقد خدمات غوتسه حتى نهاية الموسم بسبب المرض

ماريو غوتسه
ماريو غوتسه
15/3/2017

أعلن بروسيا دورتموند المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الأربعاء أن ماريو غوتسه سيغيب حتى نهاية الموسم الجاري

بسبب خضوعه للعلاج من اضطراب في التمثيل الغذائي والذي يتسبب في مشكلات عضلية للاعب وسط منتخب ألمانيا.

واُستبعد غوتسه، الذي خاض 16 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، من مران دورتموند الشهر الماضي بعدما كشفت تحقيقات النادي حول تكرار إصابته بأنه يعاني من "اضطراب في التمثيل الغذائي".

وقال دورتموند بموقعه على الإنترنت "الهدف طويل المدى للاعب أن يكون لائقا وجاهزا للعب في بداية الموسم المقبل."

وأضاف "إذا استجاب بشكل إيجابي للعلاج سيكون بوسع غوتسه العودة للمران في بداية الصيف. لاعب الوسط في مرحلة التعافي ويخضع لبرنامج تدريبات منفرد."

ويحتل دورتموند، الذي بلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، المركز الثالث في الدوري الألماني بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر قبل عشر جولات على نهاية المسابقة.

ويستضيف دورتموند منافسه إنجولشتاد ثاني الترتيب في الدوري يوم الجمعة كما سيلعب مع بايرن في قبل نهائي كأس ألمانيا. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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