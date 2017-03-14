شاهد: "تشيلسي" يصعد للمربع الذهبي بعد تغلبه على "مانشستر يونايتد" بهدف

صعد فريق تشيلسي إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف الاثنين في دور الثمانية للبطولة.

ويدين تشيلسي في هذا الفوز للاعب وسطه الفرنسي نجولو كانتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

وأكمل مانشستر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه الإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 35 لحصوله على الإنذار الثاني.

وانضم تشيلسي إلى أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وواصل تشيلسي نتائجه المتميزة تحت قيادة المدرب الإيطالي انطونيو كونتي حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة وبفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام.