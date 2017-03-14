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شاهد: إيقاف لاعب لمدة عام وتغريمه بسبب هذا الموقف مع الحكم

13/3/2017

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم الاثنين أن لجنة لمراجعة العقوبات قررت تغليظ عقوبة لاعب بدوري الأضواء اشتبك مع حكم لتصبح فترة الإيقاف لمدة عام واحد.

 

وقرر الاتحاد تغليظ العقوبة المفروضة على بابلو اجيلار مدافع نادي أمريكا وكان قد تقرر في البداية إيقافه لعشر مباريات

كما قرر الاتحاد تغليظ العقوبة المفروضة على اللاعب انريكي تريفيريو مهاجم تولوكا وكانت العقوبة إيقاف لثماني مباريات بعد اشتباكه مع حكم الأسبوع الماضي وتقررت العقوبة لمدة عام.

وذكرت لجنة الحكام في المكسيك أن العقوبتين الأصليتين

متساهلتان وبدأ اعضاؤها اضرابا عن العمل ما أدى لتأجيل مباريات الدوري التي كانت مقررة مطلع الأسبوع.

وذكر الاتحاد الاثنين أن اللاعبين سيغرّمان كذلك. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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