محكمة تقضي ببطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم (الأحد) ببطلان نتيجة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم التي جرت العام الماضي

وأسفرت عن فوز هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا) وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي بالرئاسة.

ورفع مرشحان لعضوية مجلس الإدارة وهما عمر هريدي وماجدة الهلباوي دعويين قضائيتين وطالبا بإيقاف إعلان النتيجة لأن قائمة المرشحين تضمنت حازم الهواري، الذي فاز بأحد مقاعد عضوية مجلس الإدارة في الانتخابات التي جرت في أغسطس/آب، رغم صدور أحكام قضائية سابقة ضده.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد قبلت الدعويين "شكلا وفي الموضوع".

ونظرت القضية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المختصة بنظر القضايا الرياضية.