كريستيانو رونالدو ينتظر توأمين من أم بديلة

قال مصدر مقرب من لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه ينتظر إنجاب توأم من أم بديلة.

ويذكر أن كريستيانو أنجب طفله الأول كريستيانو جونيور من أم بديلة أيضا عام .2010

وقال المصدر لصحيفة ذا صن البريطانية إن كريستيانو يستعد لاستقبال "توأم " من أم بديلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتردد أنها أوشكت على الولادة.

وأضاف المصدر أن كريستيانو قال لأصدقائه إنه سوف يأتي بالتوأم من أمريكا لمنزله في مدريد بعد ولادتهما.

وقال المصدر "كريستيانو وأسرته يتوقون للقاء الإضافة الجديدة للأسرة".

وأضاف "كريستيانو يحب حماية خصوصية حياته الشخصية، ولكنه أخبر المقربين منه بأن الأم البديلة سوف تنجب طفليه قريبا".

ويشار إلى أن كريستيانو، 32 عاما، يواعد حاليا عارضة الأزياء جورجينا رودريجز 23 عاما.