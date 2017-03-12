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شاهد: شالكه يقسو على أوجسبورغ بثلاثية

12/3/2017

وضع شالكه حدا لنتائجه المهتزة، وانتزع انتصاره الأول في الدوري الألماني منذ أكثر من شهر، بعدما فاز 3/ صفر على ضيفه أوجسبورغ.

وارتفع رصيد شالكه إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطتين أمام أوجسبورغ، صاحب المركز الثالث عشر، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم.

وتقدم شالكه بهدف مبكر حمل توقيع جويدو برجشتالر في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود نفس اللاعب لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وأهدر أوجسبورغ فرصة تقليص الفارق والعودة إلى المباراة مجددا، بعدما أضاع لاعبه باول فيرهايخ ركلة جزاء في الدقيقة 32، ليأتي العقاب سريعا بعدما أضاف دانييل كاليوري الهدف الثالث لشالكه في الدقيقة 34.

ويرجع آخر فوز لشالكه في البطولة إلى 11 شباط/فبراير الماضي، عندما فاز 2/ صفر على ضيفه هيرتا برلين في المرحلة العشرين، قبل أن يحصد نقطتين فقط خلال مبارياته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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