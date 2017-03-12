شاهد: برشلونة يتلقى هزيمة مفاجئة بهدفين أمام ديبورتيفو

تلقى برشلونة هزيمة مفاجئة (الأحد) 2-1 أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا.

وربما يفقد برشلونة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لو انتصر ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن برشلونة، على ضيفه ريال بيتيس.

وبعد أربعة أيام من عودته التاريخية بالفوز 6-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا ربما ينهي فريق المدرب لويس إنريكي أسبوعه بفقدان صدارة الدوري.

ومنح خوسيلو الذي تخرج في أكاديمية ريال مدريد تقدما مستحقا لديبورتيفو في الدقيقة 40 بعد خطأ من الحارس مارك-أندريه تير شتيغن لكن لويس سواريز أدرك التعادل في الدقيقة 46 بتسديدة قوية.

وأعاد المدافع اليكس بيرغانتينوس التقدم لديبورتيفو بضربة رأس في الدقيقة 74 لكن برشلونة الذي افتقر لإبداع مهاجمه نيمار الذي غاب بسبب إصابة في الفخذ فشل في الرد.

وحرم الحارس جيرمان لوكس المهاجم سواريز من هدفه الثاني ليخسر برشلونة للمرة الأولى في 20 مباراة في الدوري منذ الهزيمة 4-3 أمام سيلتا فيغو في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب المسابقة برصيد 60 نقطة لكن ريال مدريد يملك مباراة مؤجلة قبل مواجهة الليلة.