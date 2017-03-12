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رياضة

شاهد: إنتر ميلان يُمطر شباك أتلانتا بسباعية

12/3/2017

سجل كل من الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه إيفر بانيجا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقودا إنتر ميلان إلى الفوز الكاسح 7  / 1 على أتلانتا

(الأحد) في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري  الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى بنفس المرحلة ، فاز نابولي عل كروتوني 3 / صفر وكييفو على أمبولي 4 / صفر وفيورنتينا عل كالياري 1 / صفر وأودينيزي على مضيفه بيسكارا 3 / 1 وبولونيا على مضيفه ساسولو 1 / صفر.

وعلى استاد "سان سيرو" في ميلانو ، ثأر إنتر ميلان لهزيمته 1 / 2 أمام أتلانتا في مباراتهما بالدور الأول واكتسح إنتر ضيفه 7 / 1 ليرفع رصيده إلى 54 نقطة ويقفز للمركز الرابع مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو الذي يستضيف تورينو في ختام مباريات المرحلة غدا (الاثنين).

وحسم إنتر المباراة تماما في شوطها الأول بخمسة أهداف سجلها إيكاردي (هاتريك) في الدقائق 17 و23 من ضربة جزاء و26 وبانيجا في الدقيقتين 31  و34 مقابل هدف سجله ريمو فريلر في الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني ، سجل روبرتو غاليارديني وبانيغا هدفين آخرين لإنتر في  الدقيقتين 52 و67 . 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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