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في مباراة شهدت 7 أهداف.. إسبانيول يهزم بالماس

11/3/2017

انتزع فريق إسبانيول، أمس، ثلاث نقاط بالفوز على ضيفه لاس بالماس بأربعة أهداف لثلاثة.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيول بهدفين لهدف، حيث أحرز ثنائية أصحاب الأرض دافيد لوبيز سيلفا و جيرارد مورينو بالاغيرو في الدقيقتين الأولى و46، بينما جاء هدف بالماس عن طريق الأورغوياني ماوريسيو ليموس في الدقيقة 31.

وأدرك بالماس التعادل في الدقيقة 45 عن طريق ليموس، ليرد إسبانيول بالهدفين الثالث والرابع عن طريق الأرجنتيني بابلو بياتي من ضربة جزاء وخوسيه مانويل في الدقيقتين 53 و74.

وجاء الهدف الثالث لبالماس في الدقيقة 84 عن طريق الأرجنتيني ماثيو ايزكويل غارسيا.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إسبانيول إلى 39 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب المسابقة برصيد 60 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد (له مباراة مؤجلة).

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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