بعيدا عن كرة القدم وأحداثها المثيرة نتوقف أسبوعيا مع سبعة أحداث كبري من عالم الرياضة لنقدمها لكم

.. ونحرص باستمرار على كشف الجانب القصصي من الحدث لنضفي على الأمر مزيدا من التشويق.

عولمة حريمي في كرة اليد

لا تقل العولمة في دنيا الرياضة النسائية عنها لدى الرجال وهو الأمر الذى كشفته أخر صفقات نادى نيس الفرنسي لدعم فريقه الحريمي لكرة اليد سعيا وراء التتويج باللقب الأوروبي للأندية.

الصفقة المحدودة بضم لاعبتين فقط شملت أربع لغات وجنسيات ودفع نيس أكبر مبلغ في تاريخه خارج محيط كرة القدم.. وبموجب الصفقة انتقلت اللاعبتان كارمن مارتين الإسبانية الجناح الأيمن السريعة (28 عاما ومعها فضيتين للأمم الأوروبية وبرونزية أوليمبياد لندن) والسويدية لينيا تورستينسين الظهير الأيسر العملاقة طولا وقوة (34 عاما ومعها فضية أوروبية للأمم) وكلتاهما لعبت أكثر من 170 مباراة دولية.. اللاعبتان انتقلتا من نادى سي اس ام بوخارست الروماني الفائز بدوري الأبطال الأوروبي العام الماضي إلى نيس الفرنسي.

الرياضة الكينية على حافة الهاوية

مرت كل الفضائح التي عصفت بالرياضة في كينيا مرور الكرام دون عقاب أو حساب.. ولم تستجب اللجنة الأوليمبية الكينية في اجتماعها الأخير في العاصمة نيروبي لتعليمات وضغوط اللجنة الأوليمبية الدولية بتوقيع عقوبات صارمة على الإداريين واللاعبين المتورطين في فضائح تعاطي العقاقير المنشطة وارتكاب مخالفات أخرى خلال وبعد دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة في ريو دي جانيرو صيف 2016.

وينتظر الأبطال الرياضيون في كينيا على أحر من الجمر اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية الدولية المقبل والمقرر عقده في بيونغ يانغ يومي 16 و17 مارس الجاري لمعرفة مصيرهم في المشاركة في المسابقات العالمية والدولية.

وتشير الشواهد إلى توقيع عقوبة الإيقاف على كينيا وحرمان كل أبطالها في مختلف الألعاب الأوليمبية من المشاركة في المسابقات الدولية.

ومن القرعة ما ظلم!

ما حدث في قرعة بطولة إنديان ويلز للتنس والتي تنطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة كان غريبا بل خياليا في الظلم.

وجمعت قرعة البطولة عددا كبيرا من النجوم المميزين والمرشحين للتتويج في الربع الأسفل من الترتيب.. وهم الصربي نوفاك ديكوفيتش حامل اللقب والمصنف الثاني عالميا والسويسري روجيه فيدرير الفائز مؤخرا ببطولة أستراليا ومعهما الأسباني رافاييل نادال وصيف بطولة أستراليا.. ومعهم أيضا في الجزء الأسفل للقرعة الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو الفائز بذهبية دورة ريو دي جانيرو الأوليمبية والألماني (روسي الأصل) الكسندر زفيرف والأسترالي (يوناني الأصل) نيك كيرجيوس.. ويتقاسم الأبطال الثلاثة ديكوفيتش وفيدرير ونادال بينهم أكثر من 75 بالمائة من ألقاب بطولات الجران سلام في السنوات العشر الأخيرة.. وإذا تجاوز فيدرير ونادال الدور الأول سيكون عليهما أن يتواجهها في الدور ثمن النهائي وهى المرة الأولي في التاريخ التي يلتقي فيها البطلان في دور مبكر جدا لأى بطولة.

إلغاء قمة الملاكمة بين باكياتو وأمير

تبخرت طموحات الملايين من عشاق الملاكمة في مشاهدة مباراة التحدي بين البطل التايلاندي الشهير ماني باكياو (38 عاما) والإنجليزي أمير خان على عرش وزن الوسط.. وكان مقررا إقامة المباراة في الأسبوع الأخير من شهر أبريل نيسان المقبل في إحدى مدن الإمارات.. وأعلن البطلان على موقعيهما الرسميين عن تنظيم مباراة السوبر واتفاقهما على كل الجوانب الفنية والمالية.. ولكن باكياو الذى يحمل حاليا لقب بطل العالم للمحترفين لوزن الوسط فاجأ الجميع قبل يومين بالإعلان عن إلغاء المباراة والبحث عن منافس آخر.. وهو الأمر الذى أكده فريق أمير خان أيضا.

أمير أكمل 30 عاما في ديسمبر كانون الأول الماضي ويبحث عن استعادة أمجاده الغابرة بعد أن اعتلى عرش ثلاثة أوزان متنوعة بين خفيف الوسط وسوبر الوسط.

نوفوتيسكى في قائمة 30 ألف نقطة

السابع من مارس أذار الجاري كان موعدا لكتابة تاريخ جديد في كرة السلة الأمريكية عندما نفذ النجم الألماني ديريك نوفيتسكى رمية قفز ناجحة مسجلا نقطتين لفريقه دالاس مافريكس في سلة لوس أنجلس ليكرز.. وهى المباراة التي انتهت بفوز مافريكس على ليكرز 112-111.

فور دخول الكرة إلى السلة وإعلان الحكم تسجيل نقطتين صدحت الموسيقي بعنف في الصالة وتحولت الجماهير إلى كتلة مشتعلة تهتف باسم اللاعب.. وتوقف اللعب مؤقتا لينال نوفيتسكى تهنئة زملائه ومدربيه ومنافسيه فقد كانت تلك النقطتين هما حاجز الوصول إلى تسجيل 30 ألف نقطة في مشواره في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

نوفيتسكى هو سادس لاعب يصل إلى هذا الرقم الضخم في تاريخ البطولة بعد ويلت شامبرلين وكريم عبد الجبار وكارل مالون ومايكل غوردان وكوبي براينت.. ونوفيتسكى هو الأجنبي الوحيد وسط الخمسة وهو الأول أيضا من أصحاب البشرة البيضاء بينهم.. ولم يلعب نوفيتسكى طوال مشواره في الدوري الأمريكي إلا لناد واحد مثل كوبي براينت نجم ليكرز.

عرش الإسكواش في أحضان الفراعنة

للشهر الثاني على التوالي اعتلى المصريون مواقع الصدارة للاتحاد الدولي للإسكواش في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.. ولم يكتف المصريون بالصدارتين ولكنهم استحوذوا على خمسين بالمائة من المراكز العشرة الأولى في الجانبين بوجود ستة محترفين وأربع محترفات في العشرة الأوائل.. وجاء محمد الشوربجي على رأس قائمة الرجال.

ايفانا سبانوفيتش تشعل صربيا فرحا

انطلقت الصربية ايفانا سبانوفيتش بمنتهى السرعة نحو منصة القفز لمسابقة الوثب الطويل وسط صمت وترقب هائلين في الصالة الضخمة كومبانك ارينا في العاصمة الصربية بلغراد.. وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أوروبا لألعاب القوى للصالات قد وضعت المسابقة في الحفل الختامي باليوم الأخير لتضمن حضورا هائلا من الجماهير الصربية العاشقة لبطلة أوروبا والعالم سيبانوفا.

جدار الصمت انكسر مع صرخة ضخمة للنجمة وهى تصعد في الهواء بمنتهى القوة لتسقط في أبعد مكانة ممكنة.. وفور سقوطها اشتعلت الفرحة فقد شعر الجميع أنها قفزة ممتازة وهو ما تأكد خلال ثوان مع إعلان لوحة النتائج تسجيلها سبعة أمتار و24 سنتيمترا مما منحها المركز الأول والميدالية الذهبية.

المذهل أن سيبانوفا لم تكن بحاجة للقفزة الرائعة للفوز بالذهب فقد ضمنته بعد قفزتها الثانية (7 أمتار و16 سنتيمترا).. ولكن حماسة الجماهير الفائقة دفعتها للإنجاز الضخم.