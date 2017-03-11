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شاهد: مانشستر سيتي يفوز بهدفين ويصعد للمربع الذهبي بكأس انجلترا

11/3/2017

تأهل مانشستر سيتي للمربع الذهبي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر فوزه 2 / صفر على ميدلسبروه السبت في دور الثمانية للبطولة.

وسجل الإسباني ديفيد سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أجويرو هدفي المباراة في الدقيقتين 3و67 ليحجز الفريق مقعده في المربع الذهبي للبطولة.

ومنح سيلفا فريق مانشستر سيتي أفضل بداية ممكنة في هذه المباراة عندما هز شباك الفريق بعد ثلاث دقائق فقط من البداية وإثر هجمة قادها يايا توريه وبابلو زاباليتا ورحيم ستيرلنج.

وفي الشوط الثاني ، حسم أجويرو اللقاء تماما بالهدف الثاني إثر انطلاقة  من ليروا ساني في الناحية اليسرى وتمريرة عرضية استغلها أجويرو واجتاز  المدافع المكلف برقابته وسددها في المرمى.

المصدر : بي إن سبورتس + رويترز
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