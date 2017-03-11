شاهد: ثنائية ليفاندوفسكي في فرانكفورت تمنح بايرن الصدارة بفارق عشر نقاط

)سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود بايرن ميونخ للفوز 3-صفر على أينتراخت فرانكفورت (السبت

وتمكن بايرن من زيادة الفارق على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى عشر نقاط.

ومن دون تقديم أفضل ما لديه بعد أسبوع مزدحم تضمن الفوز 5-1 على أرسنال في دوري أبطال أوربا يتقدم بايرن نحو تمديد رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي بعد هزيمة رازن بال شبورت لايبزيغ صاحب المركز الثاني 1-صفر أمام ضيفه فولفسبورغ.

وعلى غير المعتاد سجل بايرن عكس سير المباراة حيث أهدر أينتراخت فرصتين قبل أن يتقدم ليفاندوفسكي مهاجم بولندا بعد تمريرة من توماس مولر في الدقيقة 38.

وضاعف البرازيلي دوغلاس كوستا النتيجة بعد ذلك بثلاث دقائق بعد هجمة مرتدة سريعة قبل أن يحول ليفاندوفسكي تمريرة عرضية رائعة من أرين روبن داخل الشباك بعد عشر دقائق من الشوط الثاني ليحرز هدفه 20 في الدوري هذا الموسم.

ويملك بايرن، الذي عاد مدافعه جيروم بواتنغ للمشاركة بعد غياب ثلاثة أشهر للإصابة، 59 نقطة.