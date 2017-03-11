البث الحي
رياضة

شاهد: ثنائية ليفاندوفسكي في فرانكفورت تمنح بايرن الصدارة بفارق عشر نقاط

11/3/2017

)سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود بايرن ميونخ للفوز 3-صفر على أينتراخت فرانكفورت (السبت

وتمكن بايرن من زيادة الفارق على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى عشر نقاط.

ومن دون تقديم أفضل ما لديه بعد أسبوع مزدحم تضمن الفوز 5-1 على أرسنال في دوري أبطال أوربا يتقدم بايرن نحو تمديد رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي بعد هزيمة رازن بال شبورت لايبزيغ صاحب المركز الثاني 1-صفر أمام ضيفه فولفسبورغ.

وعلى غير المعتاد سجل بايرن عكس سير المباراة حيث أهدر أينتراخت فرصتين قبل أن يتقدم ليفاندوفسكي مهاجم بولندا بعد تمريرة من توماس مولر في الدقيقة 38.

وضاعف البرازيلي دوغلاس كوستا النتيجة بعد ذلك بثلاث دقائق بعد هجمة مرتدة سريعة قبل أن يحول ليفاندوفسكي تمريرة عرضية رائعة من أرين روبن داخل الشباك بعد عشر دقائق من الشوط الثاني ليحرز هدفه  20 في الدوري هذا الموسم.

ويملك بايرن، الذي عاد مدافعه جيروم بواتنغ للمشاركة بعد غياب ثلاثة أشهر للإصابة، 59 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)