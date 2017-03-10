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رياضة|ماليزيا

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر تأجيل مباراة ماليزيا وكوريا الشمالية

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
10/3/2017

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الجمعة) أنه قرر تأجيل مباراة ماليزيا وكوريا الشمالية في تصفيات كأس آسيا 2019.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد اليوم تأجيل المباراة بين كوريا الشمالية وماليزيا ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس آسيا 2019 التي ستقام نهائياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان "كان من المقرر إقامة المباراة في بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية في 28 من مارس/آذار لكن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي اتخذت قرارا بتأجيلها بعد تصاعد التوتر بين حكومتي البلدين".

وأكد البيان أنه "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب".

وبضغط من الحكومة الماليزية في أعقاب تدهور العلاقات بن البلدين طلب الاتحاد الماليزي لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي عدم إقامة المباراة في موعدها في عاصمة كوريا الشمالية.

وطلبت ماليزيا نقل مواجهتها أمام كوريا الشمالية في تصفيات كأس آسيا، إلى ملعب محايد وسط تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين بسبب مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون.

وأكد الأمين العام للاتحاد الماليزي لكرة القدم حامدين محمد أمين قبل يومين، أن بلاده تقدمت بطلب إلى الاتحاد الآسيوي للعبة بعدم السفر إلى بيونغيانغ لخوض المباراة هذا الشهر بعد التشاور مع السلطات الماليزية.

واتهمت ماليزيا كوريا الشمالية باغتيال كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مطار كوالالمبور الدولي في 13 من فبراير/ شباط الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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