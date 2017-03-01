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شاهد: لهذه الأسباب تراجع أداء برشلونة وريال مدريد

1/3/2017

قال الناقد الرياضي علاء صادق إن هناك عدة أسباب لتراجع مستوى فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين خلال الفترة الماضية في مباريات كر

وأضاف صادق أن مباراة ريال مدريد وفياريال وكذلك مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان تكشف أن الفريقين يمران بـ"فترة اهتزاز ملحوظة".

ففي مباراة الريال مع فياريال تغلب الفريق الملكي بصعوبة وعاش لاعبوه وجماهيره أوقاتا صعبة خاصة في الشوط الأول من اللقاء قبل أن يتمكن من إحراز الفوز في الشوط الثاني.

ورأى الناقد الرياضي أن تراجع مستوى الفريقين يرجع إلى عدة أسباب منها حيرة المديرين الفنيين للفريقين عن الوصول إلى تشكيلة أساسية ثابتة إما لإصابات بين اللاعبين أو لهبوط حاد في مستوى آخرين مثل كريم بنزيمة وموسكيرا.

كما انتقد صادق اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب الوسط في ريال مدريد معتبرا إياه ليس مهما بخلاف اعتقاد البعض من الخبراء.

ومن عيوب الفريقين حاليا بحسب الناقد الرياضي هو الدفاع الضعيف لكليهما على عكس قدراتهما الهجومية قائلا:" الفريقان الأفضل هجوميا في أوربا والعالم بما لديهم من هدّافين مثل ميسي ونيمار ورونالدو وغاريث بيل لكن لديهما دفاعا ضعيفا أو على الأقل غير جيد".

المصدر : الجزيرة مباشر
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