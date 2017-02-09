نادال ينسحب من بطولة روتردام

أعلن الإسباني رفائيل نادال نجم التنس الشهير الخميس انسحابه من بطولة روتردام المفتوحة للتنس

الأسبوع المقبل بعدما نصحه الأطباء بالحصول على راحة.

وخرج نادال المصنف السادس عالميا والذي خسر أمام غريمه التقليدي روجر فيدرر في نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الماضي من تشكيلة أسبانيا في كأس ديفيز عند مواجهة كرواتيا في الدور الأول بالمجموعة العالمية بسبب الإرهاق.

وقال نادال عبر تويتر "إنه لمن دواعي أسفي الإعلان عن عدم تمكني من اللعب في روتردام الأسبوع المقبل."

وأضاف "بعد الغياب عن بعض البطولات العام الماضي بدأت الموسم بشكل جيد وبذلت جهدا كبيرا في أستراليا."

وتابع "نصحني الأطباء بالتروي والحصول على راحة كافية قبل التنافس مجددا لتجنب الإصابات لاحقا. أتفهم جيدا أن الجمهور الهولندي سيشعر بالإحباط."

وأنهت إصابة بالمعصم موسم نادال في 2016.