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السوبر المصري: الأهلي يتطلع للقب التاسع والزمالك يأمل في الثالث

لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك
9/2/2017

يتطلع فريق الأهلي لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر عندما يلاقي غريمه التاريخي الزمالك الجمعة في أبوظبي.

ويتطلع الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لزيادة غلته من الألقاب على المستوى المحلي غدا كما يسعى الزمالك حامل لقب الكأس لتحقيق الإنجاز ذاته تحت قيادة مدربه محمد حلمي.

وحسم الزمالك لقب أول نسختين من كأس السوبر؛ ولكن لم ينجح الفريق في الظفر باللقب مجددا، أما الأهلي فبسط هيمنته على البطولة وفاز بها تسع مرات في رقم قياسي.

وفاز الزمالك بلقب النسخة الأولى من البطولة عام 2001 عبر الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف علما بأن سبعة فرق شاركت في البطولة منذ ذلك الحين وهي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب وغزل المحلة وحرس الحدود وإنبي.

وتوج الزمالك بلقب النسخة الثانية من كأس السوبر في 2002 بعد فوزه على المقاولون العرب بهدف نظيف.

وشارك الزمالك خمس مرات أخرى في البطولة لكنه خسر أمام المقاولون في 2004 وأمام الأهلي أعوام 2003 و2008 و2014 و2015.

وخلال 13 نسخة من بطولة كأس السوبر حسم الأهلي اللقب تسع مرات وفاز باللقب لأول مرة عام 2003 على حساب الزماك، كما فاز باللقب أيضا عامي 2005 و2006 على حساب إنبي ثم فاز باللقب للمرة الثالثة على التوالي في 2007 ولكن هذه المرة على حساب الاسماعيلي، وفي 2008 توج باللقب على حساب الزمالك ثم عاد وحسم اللقب على حساب حرس الحدود في 2010، وفي العام التالي أيضا فاز باللقب ولكن على حساب إنبي.

وتوقفت كأس السوبر في عامي 2012 و2013 ثم فاز الاهلي باللقب عامي 2014 و2015 على حساب الزمالك.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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