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رياضة

برشلونة يصعد لنهائي كأس ملك إسبانيا بـ 9 لاعبين

8/2/2017

تأهل فريق برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن تعادل بتسعة لاعبين مع ضيفه أتلتيكو مدريد 1-1.

جاء ذلك أمس الثلاثاء في إياب المربع الذهبي للبطولة.

وتقدم المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 43، وأدرك المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو التعادل لأتلتيكو في  الدقيقة 83 بعد أن أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 79.

وتفوق برشلونة بنتيجة 3-2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بعد أن حسم  مباراة الذهاب التي جرت على ملعب أتلتيكو بنتيجة 2-1.

ويلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع  الذهبي التي تجمع اليوم الأربعاء بين ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيغو علما  بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وأنهى برشلونة المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد سيرغيو روبرتو في الدقيقة  57، ولويس سواريز في الدقيقة 90 لحصولهما على الإنذار الثاني. كما تعرض يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو للطرد لنفس السببب في الدقيقة 68.

     

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