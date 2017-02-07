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فضيحة تسريب رسائل إلكترونية لبيكهام تنال من صورته

تسريب رسائل إلكترونية لبيكام تضرب صورة "رجل الشعب"
تسريب رسائل إلكترونية لبيكام تضرب صورة "رجل الشعب"
7/2/2017

أثارت رسائل بريد إلكتروني مخترقة تساؤلات بشأن النشاط الخيري للنجم ديفيد بيكهام وقالت متحدثة باسمه إن الرسائل تم التلاعب بها.

فقد استهدفت حملة إعلامية الاثنين ديفيد بيكهام القائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم والذي تحول إلى واحد من المشاهير العالميين بعد أن أثارت رسائل بريد إلكتروني مخترقة تساؤلات بشأن نشاطه الخيري بعد نشرها.

وتعرض بيكهام (41 عاما) لهجوم من صحف بعد أن نشر موقع (فوتبول ليكس) رسائل بريد إلكتروني ، قال إن بيكهام أرسلها ، منها رد فعل حافل بالسباب من اللاعب الشهير عندما اكتشف أنه لن ينال لقب فارس بالإضافة لعدم رغبته في التبرع بأمواله لمشروع خيري.

ووجهت التسريبات ضربة لصورة بيكهام " كرجل الشعب".

وذاع نجم بيكهام المعروف باسم (جولدن بولز) والذي لعب في خط الوسط مع فريق مانشستر يونايتد بفضل ركلاته الحرة المتقنة وقدراته على المرور، وفاز بيكهام الذي ولد في شرق لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة رفقة فريق مانشستر يونايتد عام 1999.

ويتمتع نجم كرة القدم السابق بشهرة على الساحة الدولية بعد أن لعب في فرق مثل ريال مدريد الإسباني وإل.إيه جالاكسي الأمريكي، وأضحى مشهورا خارج الملاعب بعدما تزوج فيكتوريا آدامز إحدى عضوات فريق "سبايس غيرلز " عام 1999.

لكن الرسائل المسربة تكشف عن نجم كان يحافظ على صورته بعناية وكان سريع الغضب عندما لم يحصل على مبتغاه.

وقالت المتحدثة باسمه إن الرسائل مضللة، وأضافت في بيان "هذه القصة تستند إلى رسائل بريد إلكتروني خاصة قديمة انتزعت من سياقها وجرى التلاعب بها عن طريق طرف ثالث، تعطي هذه الرسائل صورة غير دقيقة."

ولم يتسن " لرويترز " التحقق من مصدر الرسائل بشكل مستقل.  

المصدر : الجزيرة مباشر
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