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شاهد: لاعب تنس خسر المباراة فكاد أن يفقأ عين الحكم

6/2/2017

عبر لاعب كرة التنس الكندي دينيس شابوفالوف عن شعوره بالأسف والخزي بعدما ضرب الكرة غاضبا بقوة لتصطدم بعين الحكم في مباراته الأحد.

وتم تغريم شابوفالوف مبلغ سبعة آلاف دولار (الاثنين) بسبب إصابته للحكم أرنو جباس خلال المباراة التي نظمت الأحد في أوتاوا.

ووقعت الحادثة خلال مواجهة الفريق الكندي مع نظيره البريطاني في كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال، حيث كان شابوفالوف يواجه البريطاني كايل إدموند.

وتعهد شابوفالوف، وهو أحد أكثر المواهب الواعدة في اللعبة وهو في 17 من عمره، بأنه سيتعلم من الواقعة ولن يكررها على الإطلاق.

وتسبب سلوك اللاعب في استبعاده مباشرة ومنح الفوز لبريطانيا.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان الاثنين: "بعد خسارة شوط إرساله في الشوط الثالث بالمجموعة الثالثة، ضرب دينيس شابوفالوف الكرة بقوة شديدة، ومن دون قصد اصطدمت الكرة بالعين اليسرى للحكم أرنو جباس، وتطلبت حالته الحصول على عناية طبية".

وأكد الاتحاد الدولي لاحقا أن اللاعب تم تغريمه 7 آلاف دولار بسبب الحادث منها 2000 دولار بسبب الإهمال و5000 بسبب تصرفه غير الرياضي.

وأفلت اللاعب من توقيع أقصى عقوبة عليه وهي 12 ألف دولار لأن تصرفه لم يكن متعمدا.

ووقع الحادث في المجموعة الثالثة من المباراة الأخيرة من المواجهة، وكانت النتيجة 2-2 لكل فريق وكان شابوفالوف – بطل ويمبلدون للناشئين – متأخرا أمام إدموند بكسر للإرسال في المجموعة الثالثة بعدما خسر أول مجموعتين.

وعلى الفور تم استبعاد شابوفالوف واعتبر منسحبا بسبب "تصرف غير رياضي" ليتقرر منح بريطانيا الفوز 3-2 على كندا.

وهرع شابوفالوف إلى الحكم في المكتب الخاص بالحكّام واعتذر عما بدر منه. وتم إرسال جباس إلى المستشفى في إجراء احترازي بعدما أصيب بكدمات وتورم في عينه اليسرى.

واعتذر شابوفالوف على الفور بعد المباراة، قائلا: "أشعر بالخزي والإحراج وأشعر بالسوء لأنني خذلت فريقي وبلدي، لأنني تصرفت بطريقة غير لائقة".

وأضاف: "أعد أن هذه المرة الأخيرة التي أفعل فيها شيئا كهذا. سأتعلم من هذا الخطأ وأحاول تخطيه".

المصدر : الجزبرة مباشر
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