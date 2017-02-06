الكاميرون تفوز 2-1 على مصر وتحرز كأس الأمم الأفريقية

أحرزت الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تغلبها على منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف في مباراة نهائي البطولة الأحد بالغابون.

وأحرز الفراعنة الهدف الأول في المباراة بقدم اللاعب محمد النني في الدقيقة الـ 22 وانتهى الشوط الأول من المباراة والنتيجة لصالح المنتخب المصري الذي كان له الأفضلية في ذلك الشوط لكن الأمور انقلبت في الشوط الثاني من المباراة التي تراجع فيها أداء الفراعنة وأحرز منتخب الكاميرون هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والخمسين فيما سجل فانسون أبو بكر هدف الفوز في الدقيقة88.

وتأهل منتخب الكاميرون للمباراة النهائية عقب الفوز على غانا بهدفين دون رد، فيما تأهل الفراعنة عقب الفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.