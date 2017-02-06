"الكاف" يختار لاعبين مصريين في التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الاثنين، التشكيلة المثالية لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم

والتي انتهت فعاليتها أمس الأحد بتتويج المنتخب الكاميروني.

وكانت الكاميرون قد تغلبت على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة الأحد.

وضمت التشكيلة ثلاثة لاعبين من المنتخب الكاميروني ولاعبين من المنتخب المصري، ومثلهما من غانا وبوركينا فاسو، ولاعبا من السنغال وآخر من الكونغو.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى : فابريس أوندوا (الكاميرون)، وفي الدفاع : مودو كارا موبودجي (السنغال) وأحمد حجازي (مصر) وميشيل نجادو (الكاميرون) ولخط الوسط تشارليز كابوريه (بوركينا فاسو) ودانيل أمارتي (غانا) وبيرتراند تراوري (بوركينا فاسو) وكريستيان أتسو (غانا) ومحمد صلاح (مصر).

وفي الهجوم "كريستيان باساجوج (الكاميرون) وجونيو كابانانجا (الكونغو الديمقراطية).