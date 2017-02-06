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السيسي لبعثة منتخب مصر: من فضلك ارفع رأسك لقد أسعدتمونا

6/2/2017

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد هزيمته أمام الكاميرون في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان السيسي في انتظار طائرة الفريق الوطني في مطار القاهرة، حيث صافح اللاعبين ورحب بأعضاء الجهاز الفني للمنتخب لدى عودتهم من الغابون حيث عقدت البطولة.

ووجه السيسي الشكر للفريق الوطني الذي تقدم على الكاميرون في بداية المباراة النهائية، لكنه خسر في نهاية المباراة 2-1.

وقال السيسي للمنتخب: أنتم أسعدتم المصريين والعرب" وخاطبهم قائلا:"  من فضلك ارفع رأسك ".

وأضاف السيسي أن :" شكرا لكم فقد أحسنتم ولكم كل التقدير". " أتألم لألمكم لأنكم بذلتم جهدا كبيرا لكن ما حققتموه أشكركم عليه".

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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