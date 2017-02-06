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"السفير البريطاني بالقاهرة: "يا ريت إنجلترا تبقى زي مصر

6/2/2017

عبّر السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن عن فخره بأداء المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالغابون.

وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني في البطولة التي انتهت الأحد بفوز المنتخب الكاميروني على نظيره المصري 2-1.

وقال كاسن في تغريدة على موقع تويتر الاثنين إنه يشعر بالفخر بالمنتخب المصري "الواعد" وخصوصا اللاعبين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي.

ونشر كاسن مع تغريدته صورة للاعبين المصريين محمد النني، الذي يلعب بنادي أرسنال، ورمضان صبحي، الذي يلعب لنادي ستوك سيتي.

وأضاف كاسن أنه يتمنى أن يصل المنتخب الإنجليزي إلى "النهائي" من دون أن يوضح أي نهائي يقصد.

ودعا كاسن المنتخب المصري إلى التركيز على الوصول إلى بطولة كأس العالم المقبلة والمقررة في روسيا عام 2018.

المصدر : الجزيرة مباشر
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