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رياضة|مصر

الحضري يحصل على جائزة اللعب النظيف في بطولة أمم أفريقيا

5/2/2017

حصل حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري على جائزة اللعب النظيف بعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأحرزت الكاميرون البطولة بعد تغلبها على منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف في مباراة نهائي البطولة الأحد بالغابون.

وتسلم الحضري الجائزة من الكاميروني عيسى حياتو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ولفت الحضري الأنظار بمشاركته في البطولة في سن 44 عاما، ليحطم بذلك رقما قياسيا بكونه أكبر اللاعبين سنا في تاريخ البطولة، وهو الرقم المسجل باسم مواطنه حسام حسن الذي شارك في بطولة عام 2006 وهو في سن 39 عاما.

المصدر : الجزيرة مباشر
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