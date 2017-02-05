شاهد: منتخب مصر يحرز هدفا في الشوط الأول بنهائي أفريقيا

أحرز المنتخب المصري هدفا في الشوط الأول من مباراته مع نظيره الكاميروني في نهائي أمم أفريقيا المقامة بالغابون.

وأحرز الهدف اللاعب محمد النني في الدقيقة الثانية والعشرين.

وتأهل منتخب الكاميرون للمباراة النهائية عقب الفوز على غانا بهدفين دون رد، فيما تأهل الفراعنة عقب الفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

يدخل منتخب مصر اللقاء على أمل تحقيق إنجاز جديد لهذا الجيل فى أول بطولة قارية رسمية لأكثر من 90% من القوام الأساسى للفراعنة الذى لم يسبق لهم المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.