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شاهد: منتخب مصر يحرز هدفا في الشوط الأول بنهائي أفريقيا

5/2/2017

أحرز المنتخب المصري هدفا في الشوط الأول من مباراته مع نظيره الكاميروني في نهائي أمم أفريقيا المقامة بالغابون.

وأحرز الهدف اللاعب محمد النني في الدقيقة الثانية والعشرين.

وتأهل منتخب الكاميرون للمباراة النهائية عقب الفوز على غانا بهدفين دون رد، فيما تأهل الفراعنة عقب الفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

يدخل منتخب مصر اللقاء على أمل تحقيق إنجاز جديد لهذا الجيل فى أول بطولة قارية رسمية لأكثر من 90% من القوام الأساسى للفراعنة الذى لم يسبق لهم المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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