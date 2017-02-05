شاهد: علاء صادق يحلل قمة التكافؤ في نهائي أفريقيا

هامش محدود وصغير جدا يفصل بين طرفي المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والمقامة مساء الأحد فى ليبرفيل.

الهامش قدره 1% وهو ما يرجح كفة الفراعنة المصريين على أسود الكاميرون فى مواجهتهم الثالثة فى النهائي القاري.

وهو الأمر الذى يشير إلى التكافؤ التام بين الفريقين الكبيرين المتباريين، وهما يتزعمان عرش الكرة الأفريقية بلا منازع فى السنوات الثلاثة والثلاثين الأخيرة، حيث تقاسما اللقب الأفريقي فى 9 مرات من أصل 17 بطولة بين عامى 1984 و2015، أى أنهما حققا أكثر من نصف عدد الألقاب وتركا لكل دول القارة أقل من النصف، وتوج الفراعنة أعوام 1986 و1998 و2006 و2008 و2010 وبينهما لقبان فى القاهرة، وكسبها الأسود أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 وكلها خارج حدودهم، والفائز هذه المرة سيسجل رقما قياسيا فى أكبر عدد من مرات الفوز بالكأس خارج بلاده.. وهو الرقم الذى يتقاسمه منتخبا مصر والكاميرون حتى الان برصيد اربع مرات.

ورغم أن منتخب مصر خسر أربعة من أهم لاعبيه وهم قلبا الهجوم مروان محسن وبديله أحمد حسن كوكا، والظهير الأيسر الدائم محمد عبد الشافي، وكلهم مصابون والمهاجم الأعلى موهبة محمود كهربا للإيقاف، إلا أن التكافؤ مستمر حيث يفتقد المنتخب الكاميروني لخمسة من لاعبيه الأساسيين الذين رفضوا مبدئيا الانضمام إلى منتخب الأسود فى البطولة الأفريقية لكيلا يفقدوا أماكنهم الثابتة في الأندية الأوربية التي يحترفون معها، وتلك الواقعة تكشف جانبا عظيما عند اللاعبين المصريين المحترفين الذين يضعون مصلحة منتخبهم دائما قبل أي اعتبار آخر كما يفعل محمد صلاح ومحمد النني نجما روما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، ويرتفع معدل الانتماء عند الفراعنة فوق كثير من أقرانهم فى الدول الأفريقية الأخرى.

وفى محاولة جادة وموضوعية لتقييم المنتخبين الكبيرين عبر خمس مباريات خاضها كل منهما فى الأدوار الثلاث السابقة للبطولة، وضعنا عشرة عناصر أساسية للمقارنة بين الفريقين ووضعنا لكل عنصر درجة من عشرة بحيث يصبح المجموع النهائي 100 درجة لكل فريق من العناصر العشرة، والنصف الأول من العناصر يشمل مستوى الخطوط الأربع حارس المرمى وخط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم وبعدهم تقييم المدير الفني، ويشمل الجزء الثاني خمسة عناصر أخرى تبدأ بالعمل الجماعي الذى ينفذه الفريق ثم مستوى المهارات الفردية عند لاعبي الفريقين وثالثها اللياقة البدنية والقوة والسرعة ورابعها وهو أهمها فى مباريات كرة القدم التسديد على المرمى، وأخيرا حجم التوفيق (ببساطة الحظ) الذى يلازم كل فريق فى هذه البطولة حتى الآن.

أولا: حارس المرمى

مصر 7 .. الكاميرون 7

يتميز الحارس المصري عصام الحضري بين كل الحراس بأقل رصيد من الأهداف فى مرماه، واحتفظ بنظافة شباكه لأكثر من ست ساعات متتالية عبر أربع مباريات، ووصل إلى قمة البراعة فى التصدي للركلتين الترجيحيتين الأخيرتين من منتخب بوركينا فاسو ليمنح الفراعنة مكانا فى المباراة النهائية، ويسعى لدعم رقمه القياسي الأسطوري بحراسة مرمى بلاده فى النهائيات بعد أن أكمل أربعة وأربعين عاما برقم آخر أن يكون أكبر الفائزين بالكأس ليحفظ لنفسه مكانا قد يعيش لمائة عام أخرى.

والحارس الكاميروني فابريس أوندوا لديه رصيد ممتاز فى الإنقاذات الصعبة عبر كل المباريات بلا استثناء على عكس الحضري الذى عاش نزهة فى أول مباراتين، ويتنافس اوندوا بشدة مع الحضري على جائزة أحسن حارس فى البطولة وستكون نتيجة النهائي حاسمة فى مسار الجائزة، ووصل أوندوا إلى قمة البراعة عندما نفذ إنقاذا مهما فى ركلة الترجيح السنغالية الأخيرة من ساديو مانى ليصعد بفريقه إلى نصف النهائى.

ثانيا: خط الدفاع

مصر 7 .. الكاميرون 6

وفقا لعدد الأهداف التى سكنت كل فريق يتفوق المصريون وعليهم هدف واحد مقابل هدفين فى الكاميرون، كما تعرض الحارس الكاميروني أوندوا لاختبارات أكثر مما تعرض له الحضري، وزاد عدد الفرص لمنافسي الأسود عن فرص منافسي الفراعنة، وكلها علامات مؤكدة لصلابة المدافعين أحمد المحمدى وعلى جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى على الرباعى كولينز فاى وميشيل نجادجى وأدولف تيكو وأمبرويسى أويونجو.

ويستفيد الدفاع المصري من بسالة لاعبي الارتكاز فى أداء الدور الدفاعي وهو ما لايتوفر للأسود، كما أن الفراعنة مميزون للغاية فى عدم اللجوء للاستعراض أو لإظهار مهاراتهم فى الثلث الأخير من الملعب مما يقلل جدا من أخطائهم أو من فقدان الكرة فى منطقة خطيرة.

ثالثا: ارتكاز الوسط

مصر 6 .. الكاميرون 6

محمد النني وطارق حامد وقد يشارك إبراهيم صلاح إذا لم يكن النني سليما، وهو ما يقلل نسبيا من كفاءة الخط فى الجانب الهجومي، ولم يدخل حامد أو صلاح منطقة الجزاء للمنافس مطلقا إلا فى الكرات الثابتة.

سباستيان سيانى وارنود ديوم وبديلهما الأول جورج ماندياك، وهما أفضل قليلا من الثنائي المصري فى تكملة الخط الأمامي إلى عمق دفاع المنافس، ولكنهما ليسا على نفس القدر فى الرقابة أو التغطية أو الالتحام مثل الثنائي المصري.

كما أن حامد والننى أو صلاح مثل زملائهم المدافعين يلعبون بتحفظ كامل دون اللجوء لإيقاف الكرة أو المراوغة فى الثلث الأخير من الملعب مما يقلل من أخطائهم أو من فقدان الكرة في حالة الهجوم.

رابعا: خط الهجوم

مصر 5 .. الكاميرون 6

رباعى الهجوم يشمل محمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة ورمضان صبحى، منهم ثلاثة تحت رأس الحربة والمرجح أن يكون وردة، أو صلاح هو المتقدم أمام زملائه.

ورباعى الأسود أكثر ثباتا من بنيامين موكاندجو يسارا وكرستيان باسوجوج يمينا وبينهما داوجارى زوا وأمامهم روبير تامبيه وبديله المتكرر فانسان أبو بكر.

فاعلية الهجوم المصري أقل كثيرا من التوقعات وعدد هجماتهم وتسديداتهم وفرصهم لا يتناسب أبدا مع إمكاناتهم أو مع عدد مبارياتهم أو حتى مع أسمائهم ومهاراتهم، ولكن الأداء الجماعي محدود ونقص الدعم القادم من الخلف يقلل كثيرا من فاعليتهم خاصة على الصعيد العددي أمام مدافعين أطول وأقوى وأوفر عددا.

وعلى العكس لدى الأسود عدد وفير من الهجمات دون أن يكون لهم عدد مواز من الفرص بسبب النقص المهاري فى استغلال هجماتهم.

خامسا: المدير الفني

مصر 6 .. الكاميرون 6

الأرجنتيني هيكتور كوبر أعاد الحياة للفراعنة بعد سبع سنوات من الجمود أو التحنيط، وبعد الفشل المتكرر لحسن شحاته وشوقي غريب فى التأهل للأمم الأفريقية لثلاث دورات وكذلك فى التأهل لكأس العالم، جاء كوبر ليتأهل بكل سهولة إلى الغابون ويضع قدما مبكرا جدا فى مونديال 2018 فى روسيا.

كوبر هو الأبرع فى تحفيز لاعبيه لتقديم أكثر مما يملكون من قدرات كما نرى من الحضرى وفتحى وجبر وحامد وتريزيجيه، ويجيد تحريك لاعبيه بين المراكز لمعالجة النقص المفاجئ وأجرى أكثر من تغيير ممتاز قلب بها نتائج المباريات كما حدث مع السعيد ضد أوغندا وكهربا ضد المغرب (وكلاهما سجل هدف الفوز).

ولكن الأداء المصري ليس رائعا كما شاهده الأفارقة فى بطولتى 2008 و2010.

البلجيكي هوجو بروس (أحد نجوم العصر الذهبي لمنتخب بلجيكا من منتصف السبعينات إلى منتصف الثمانينات) وهو اقترب من إكمال 65 عاما ما يشير إلى خبراته الطويلة فى عالم التدريب، بدأ عمله مدربا عام 1988 وشملت مهمته 11 ناديا ولكن عمله مع أسود الكاميرون هو الأول له مع المنتخبات، والعجيب أنه بدأه فى فبراير/شباط 2016 بعد أن تقدم لشغل الوظيفة عبر إعلان على الإنترنت.

تميز بروس خلال البطولة بتثبيت الفريق عبر 11 لاعبا لا يتغيرون إلا لأقسي الظروف وحتى تغييراته تكاد تكون متكررة لضمان الانسجام والتفاهم، وهو على غرار كوبر بارع فى شحن لاعبيه لاستخراج كل طاقاتهم.

سادسا: العمل الجماعي

مصر 6 .. الكاميرون 7

لا يكتمل العمل الجماعي للفراعنة عبر الطول الكامل للملعب وتنتهى معظم هجماتهم عند خط الوسط أو بعده بأمتار قليلة سواء لسوء التمريرات القادة من الخلف أو للضغط والرقابة التى يتعرض لها المهاجمون قليلي العدد بالمقارنة لعدد المدافعين، وأخيرا لنقص الدعم الإيجابي من الخطين الخلفيين فى ثلث الملعب الهجومي، ولم ينفذه طوال البطولة إلا المحمدى لمرات متناثرة او النني قبل إصابته.

ولكن العمل الجماعي للفراعنة ممتاز على الصعيد الدفاعي برجوع تريزيجيه كثيرا وكذلك السعيد وصلاح مما يمنح الدفاع أغلبية وصلابة دائمة.

الأسود أحسن حالا من الفراعنة فى هذا الجانب حيث يؤدى ظهيرا الجانب فأى وأويونجو دورا هجوميا وفيرا لاسيما الجبهة اليسرى لاويونجو، كما يتقدم تيكو ونجادجى فى الكرات الثابتة ويدخل ثنائى الارتكاز سيانى وديوم إلى منطقة جزاء المنافس كثيرا.

ومنتخب الكاميرون متميز كنظيره المصري فى العودة الوفيرة للمهاجمين إلى الخلف لمؤازرة زملائهم، وكابتن الفريق موكاندجو المتحمس دائما هو الأهم فى هذا الدور.

سابعا: المهارات الفردية

مصر 7 .. الكاميرون 6

لو حضر لاعبو الكاميرون المحترفون فى أوربا لتساوى الطرفان، ولكن الموجودين من الأسود فى الغابون أقل مهارة بوضوح من الفراعنة، ولا يوجد فى اللاعبين المرشحين لبدء لقاء النهائي من هو أمهر من محمد صلاح فى المركز الأول ورمضان صبحى وعبد الله السعيد فى المركز الثاني، ولعل موكاندجو وباسوجوج هما الأمهر بين الأسود، ويعوض الكاميرونيون هذا النقص بالوفرة العددية فى مكان وجود الكرة بفضل عمل جماعي جيد.

عموما استغلال المهارات الفردية لا يكون إلا من خلال توفر الزمن والمساحة أمام اللاعب الموهوب، بينما يحول التكتل وضيق المساحة ونقص الزمن دون تمكن الموهبة من الظهور.

ثامنا: اللياقة والقوة والسرعة

مصر 7 .. الكاميرون 8

تنقلب الكفة هنا لتكون للأسود الأقوى والأسرع والأعلى قفزا والأقوى التحاما، ولكن الذكاء الموجود عند الفراعنة يمنحهم هامشا من القدرة على مواجهة ذلك العنصر بتفادى الالتحام أو سباقات السرعة، كما أن صلاح وتريزيجيه متميزان جدا فى السرعة ويمكنهما التفوق على أقرانهم من الأسود.



والاستغلال الأمثل لتلك العناصر لا يكون إلا من خلال ازدياد إيقاع المباراة فى السرعة أو فى ألعاب الهواء المشتركة أو الالتحامات المتكررة، ولكن هدوء الأداء والتمرير السريع الدقيق لاسيما من لمسة واحدة يحفظ للفراعنة قدراتهم البدنية لتكون قادرة على التفوق أو التكافؤ على أقل تقدير.

تاسعا: التسديد:

مصر 7 .. الكاميرون 6

هدفان لمحمد صلاح من تسديتين فى غانا وبوركينا فاسو وكلاهما من خارج منطقة الجزاء مباشرة وفى نفس الزاوية كانا برهانا على أنه اللاعب الأفضل فى البطولة على هذا الصعيد.. وهو الفارق الوحيد الذى يمنح الفراعنة هامشا محدودا من التفوق على الأسود حيث تتساوى كفاءة بقية اللاعبين على الجانبين دون وجود لأى تميز.

وفى تسديدات الرأس عبر ألعاب الهواء لا يمتلك كلاهما تميزا لافتا فى إحراز الاهداف رغم براعة المدافعين على الجانبين فى تلك المهارة داخل منطقة جزائهم.. كما أن كفاءة الحضرى وأوندوا فى التعادل مع ألعاب الهواء يجعل المنافسين فى حرج.

عاشرا: الحظ

مصر 9 .. الكاميرون 8

لا مجال لأى فريق للاقتراب من الحظ العجيب الذى يمتلكه منتخب مصر فى هذه البطولة، ففى لقاء أوغندا كان التعادل حتميا قبل أن يخطف السعيد هدفا فى الوقت القاتل، ثم كان الفوز أقرب جدا لمنتخب المغرب فى ربع النهائي قبل أن يكرر الفراعنة الأمر حرفيا بهدف فى وقت قاتل لمحمود كهربا، وفى نصف النهائي تجلى الحظ كما لم يظهر فى مباراة أخرى ومنح الفراعنة والحضري كل ما أرادوه وسط تفوق وصل أحيانا إلى درجة الاكتساح من الفريق البوركيني.

ومنتخب الكاميرون هو التالي خلف مصر فى التمتع بالحظ العجيب، وكانت هزيمة الكاميرون حتمية فى لقائه الأخير أمام الغابون فى ختام الدور الأول لولا سوء حظ عجيب لبوانجا وأوباميانج، ثم عاد الحظ ليهدى الأسود الكاميرونية فوزا ثمينا عبر ركلات الترجيح فى ربع نهائي تفوق خلاله أسود تيرانجا السنغالية، وكان منتخب غانا الأكثر فرصا وتسديدا وفرصا أقرب إلى الفوز فى نصف النهائي قبل أن يقلب الأسود الموقف فى ثلث الساعة الأخير.

فى النهاية لدى مصر 67 % ولدى الكاميرون 66% وهو ما يعنى أن التكافؤ كامل بينهما.

ترى لمن يميل الحظ فى النهائي؟

