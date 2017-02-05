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شاهد: أحداث شغب في الدوري الألماني تطال نساءً وأطفالا

5/2/2017

قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت 28 من مشجعي بروسيا دورتموند للاعتداء على مشجعي فريق لايبزيغ قبيل مباراة في دوري كرة القدم.

وانتهت المباراة السبت 4 من فبراير /شباط بفوز دورتموند على ضيفه لايبزيغ ثاني ترتيب الدوري بهدف مقابل لا شيء.

وأضافت الشرطة في بيان لها أن "مشجعي لايبزيغ تعرضوا لوابل من الحجارة والعبوات من مشجعي بروسيا دورتموند، وأن هذه الاعتداءات كانت موجهة ضد أي شخص يتعرفون عليه كمشجع للايبزيغ، بغض النظر عما إذا كانوا أطفالا صغارا أو نساء أو عائلات".

واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والهراوات واعتقلت بعض المشجعين بتهم حيازة مواد متفجرة والاعتداء وتعكير السلم والسلوك المهين ومقاومة الاعتقال.

وأوضح البيان أن أربعة ضباط وكلب شرطة أصيبوا خلال المواجهات.

ولا يحظى لايبزيغ بإعجاب واسع في ألمانيا، وينظر إليه الكثيرون على أنه أنشيء للترويج لمشروب الطاقة ريد بول، الشركة التي تملك الفريق.

ووصف المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند هانتس-يواكيم لاعبي لايبزيغ "بالعبوات".

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