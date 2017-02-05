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دراسة: ضرب كرة القدم بالرأس قد يؤدي لارتجاج بالمخ

5/2/2017

تقول دراسة جديدة إن تعمد ضرب كرة القدم بالرأس قد يؤدي إلى أعراض ارتجاج في المخ.

وتأتي الدراسة الجديدة على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن تلك المشاكل تنجم أساسا عن تعرض الرأس لضربة بطريق الصدفة.

وعلى الرغم من أن لاعبي كرة القدم الهواة معرضون لخطر متزايد بالإصابة بأعراض تشبه الارتجاج نتيجة الاصطدام ببعضهم و بأشياء أخرى فإنهم معرضون أيضا لخطر متزايد لمثل هذه الأعراض إذا استخدموا رأسهم كثيرا لضرب الكرة.

ولكن الدراسة الجديدة لا تستطيع أن تقول إن ضرب الكرة بالرأس تؤدي إلى إلحاق ضرر بالدماغ، أو مشكلات أخرى في المستقبل.

وقال الطبيب مايكل ليبتون وهو طبيب أعصاب في كلية البرت أينشتين للطب ومونتيفيور هيلث سيستم في مدينة نيويورك "هناك ما يكفي كي نقول إنه ربما يكون هناك خطر."

وأضاف "نحن نتحدث عن الآثار على المدى القريب جدا. تلك أعراض فورية بشكل حقيقي. هذه الوثيقة لا تعالج العواقب على المدى الطويل."

وأشارت أبحاث أجريت في الآونة الأخيرة إلى أن الأعراض التي تشبه الارتجاج بين لاعبي كرة القدم الصغار تنجم عن التصادم غير المقصود وليس ضرب الكرة بالرأس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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