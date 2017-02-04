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شاهد: تشلسي يواصل التحليق بالقمة بفوز كبير على أرسنال 3 – 1

4/2/2017

زاد تشلسي الفارق مع منافسه اللندني وبقية ملاحقيه إلى 12 نقطة بأداء قوي على استاد ستامفورد بريدج.

وهز ماركوس ألونسو الشباك بضربة رأس قوية وأضاف إيدن هازارد هدفا آخر بعد عمل فردي رائع قبل أن يضع سيسك فابريغاس الكرة داخل الشباك من فوق الحارس بيتر تشك ليحقق تشيلسي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم فوزا مستحقا 3-1 على ارسنال اليوم السبت.

وقفز ألونسو أعلى من هيكتور بيلرين ليلعب الكرة برأسه داخل الشباك في الدقيقة 13 وفي بداية الشوط الثاني تلقى هازارد الكرة بعد منتصف الملعب بقليل وتفوق على فرانسيس كوكلين ثم راوغ لوران كوسيلني قبل أن يسدد في الشباك أثناء محاولة شكودران مصطفي التدخل.

وتفوق تشلسي على أرسنال – الذي شاهد مدربه أرسين فينغر المباراة من المدرجات بسبب إيقافه – وأهدى الحارس تشك الهدف الثالث لفابريغاس عندما فشل في إبعاد الكرة لتصل إلى اللاعب الاسباني الذي وضعها داخل الشباك الخالية.

وأحرز البديل أوليفييه جيرو هدف أرسنال الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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