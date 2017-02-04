شاهد: برشلونة يستعيد انتصاراته ويتغلب على بيلباو بثلاثية نظيفة

استمر برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في مطاردة ريال مدريد المتصدر وفاز 3-صفر بملعبه على اتليتيك بيلباو

وأصبح ليونيل ميسي هو أكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ النادي من ركلات حرة.

وأحرز باكو الكاسير هدفه الأول في الدوري منذ انضمامه من بلنسية العام الماضي عندما حول تمريرة نيمار العرضية إلى الشباك في الدقيقة 18 بينما هز ميسي الشباك في الدقيقة 40 محرزا هدفه 27 مع برشلونة من ركلة حرة.

وسجل اليكس فيدال أجمل أهداف المباراة بعد انطلاقة فردية في الدقيقة 67.

وأجرى المدرب لويس انريكي ستة تغييرات على التشكيلة التي هزمت اتليتيكو مدريد 2-1 في ذهاب قبل نهائي كأس ملك اسبانيا يوم الأربعاء وأراح الهداف لويس سواريز وبدا قراره بمثابة مقامرة إذ كانت بداية بيلباو جريئة رغم أن مستوى أصحاب الأرض الحقيقي سرعان ما ظهر.

وبقي برشلونة في المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف ريال لكنه لعب مباراتين أكثر من المتصدر.