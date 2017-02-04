البث الحي
رياضة

شاهد: المصريون يستعدون لنهائي كأس الأمم الأفريقية بأمل وترقب

4/2/2017

بات منزل المصري عمرو مصطفى جاهزا لمتابعة نهائي كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم بين الكاميرون ومصر غدا الأحد.

حيث وضع علمان لمصر في غرفة المعيشة، وأخر رُسم على وجنة طفلته لارا، كما أحضر الأطعمة الخفيفة والمشروبات للأصدقاء.

ويستعد المصريون الشغوفون بكرة القدم بمزيج من الأمل والترقب، للنهائي الذي يقام الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش (الأحد) في العاصمة الغابونية ليبرفيل، والذي يأمل خلاله منتخب "الفراعنة" في تعزيز رقمه القياسي في عدد القاب البطولة الأفريقية إلى (سبعة القاب)، لاسيما بعد الغياب عن النسخ الثلاث الأخيرة.

إلا أن المصريين لا يخفون قلقهم من المنتخب الكاميروني الذي قدم أداء مفاجئا في البطولة الأفريقية الحادية والثلاثين، وأقصى منتخبات كانت مرشحة بقوة، أبرزها غانا في الدور نصف النهائي (2-صفر).

ويقول مصطفى، المهندس البالغ 33 عاما، وهو يحمل طفلته التي ارتدت كنزة قطنية وردية، "أنا متفائل وواثق من الفوز. الفريق كله رجال وعلى قلب رجل واحد وروحه المعنوية عالية".

ويضيف في منزله بحي المعادي الراقي بجنوب القاهرة، "الفوز بالبطولة الثامنة يجعلنا نتربع على عرش الكرة الأفريقية ويعيد لنا هيبتنا مجددا".

يضيف مصطفى، مدير مجموعة "زمهلاوي" الرياضية على "فيسبوك"، "كل ما نريده هو الفوز بالبطولة. فرحة ونشوة الفوز بالبطولة".

وفي المنزل، تنشغل زوجته سمية علاء (26 عاما) بتسلم قوارير من العصير والمرطبات كانت طلبتها من متجر قريب، استعدادا لاستضافة الأقارب والأصدقاء يوم المباراة.

وتقول "نتصل بأقاربنا وأصحابنا ونتجمع في مكان واحد ونشجع مصر بكل حماس وفرحة.

وأضافت، "أعد نفسي جيدا لليوم بشراء المشروبات والمحمصات والعجائن. وأحاول توفير كل ما يطلبه الأحبة".

المزيد من رياضة

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)